Верховная рада сорвала принятие закона по кредиту от ЕС. Военная операция, день 1489-й

Окруженный со всех сторон проблемами украинский президент Владимир Зеленский подвергается давлению, которое может стать для него невыносимым, сообщает издание The American Conservative.
🔴 Средства ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
🔴 Два человека пострадали за прошедшие выходные от ударов ВСУ по Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
🔴 Пять жилых домов повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников по железнодорожной инфраструктуре, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал фейком сообщение газеты The Washington Post о том, что министр иностранных дел Петер Сийярто якобы регулярно звонит российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
Верховная рада Украины сорвала принятие закона, от которого зависит выделение стране кредита Еврокомиссией на €90 млрд, сообщает «РБК-Украина». По данным агентства, Рада «трещит по швам», так как партия «Слуга народа», которая образует монобольшинство, часто не может собрать даже 180 голосов.
🔴 ВСУ нанесли удар из артиллерии по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, ранены две женщины, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴 ВСУ начали обстреливать Энергодар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
🔴 Средства ПВО за четыре часа сбили 19 украинских беспилотников над Курской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Ленинградской и Брянской областями — Минобороны РФ
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине наступил кризис государственного управления.
🔴 Мирная жительница пострадала в результате удара дронов-камикадзе по селу Поздняшовка Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «положить конец войне». По его словам, позицию Украины необходимо донести до России, чтобы та была готова к уступкам. Рютте также отметил, что США продолжают поставлять Киеву разведданные и оружие. Накануне в Майами прошли переговоры делегаций США и Украины, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф назвал «конструктивными». Российская сторона в них не участвовала.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков мспользовать бронированную технику, оснащенную средствами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов, для доставки продовольствия и корреспонденции жителям приграничных районов региона.
Утверждения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, не просто неправдивы — они лживы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Средства ПВО за сутки уничтожили 526 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ — Минобороны РФ
❗️Российские войска поразили за сутки объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в «Укрэнерго».
🔴 Три БПЛА сбили утром 23 марта над Рязанской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
🔴 Более 70 воздушных целей сбили сегодня над Ленобластью, сообщил губернатор.
🔴 В результате атаки БПЛА в Плюсском районе Псковской области была повреждена телевизионная вышка, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Два взрыва произошли возле жилого дома в Буче в Киевской области, ранены двое полицейских, сообщили в Киевской областной военной администрации.
В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Вестей».
Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО. По данным губернатора Александра Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 БПЛА. Из-за воздушной угрозы в аэропорту Пулково на девять часов вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пассажиры ночевали в терминале на полу. Из-за попадания дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.
🔴 Средства ПВО за два часа сбили 29 дронов над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областями, а также над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ
Экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис признался, что представителей Венгрии начали исключать из важных переговоров в ЕС уже с 2023 года из-за якобы опасений передачи информации России.
🔴 Трое доставлявших гуманитарную помощь волонтеров ранены в результата атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково отменены 48 рейсов из-за временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани.
ЕС исключает Венгрию из встреч, на которых обсуждаются чувствительные темы, а также ограничивает доступ Будапешта к конфиденциальным данным из-за опасений, что правительство венгерского премьера Виктора Орбана якобы может делиться информацией с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.
🔴 Два сотрудника агропромышленного холдинга «Мираторг» получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе по территории предприятия в поселке Сосница Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
🔴 Более 50 БПЛА за ночь сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Встреча украинской и американской делегаций в Майами принесла прогресс в согласовании позиций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Сегодня 1489-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.