В Архангельской области добыли крупный алмаз ювелирного качества

На месторождении им. Владимира Гриба в Мезенском округе в Архангельской области был найден алмаз ювелирного качества весом 56 карат. Как пояснили ТАСС в «АГД Даймондс», он стал вторым по величине, обнаруженным в 2026 году на этом месторождении.

«На горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 56 карат и размером 23,7 х 22,7 х 16,4 мм», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что это 53-1 по счету уникальный камень, добытый на этом месторождении с начала промышленной отработки.

20 февраля стало известно, что на этом месторождении был найден особо крупный алмаз ювелирного качества массой 228,62 карата. Его размеры составили 50,5 х 30,6 х 18,6 мм.

Специалисты отнесли находку ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Такие кристаллы встречаются крайне редко и составляют менее 1% природных алмазов.

Ранее в Архангельской области нашли алмазы в форме елочного шара и щенка.

 
