В МИД заявили, что Россия соблюдает стратегические договоренности с Ираном

Россия соблюдает договоренности с Ираном, зафиксированные в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами», — сказала она.

Захарова отметила, что «исходя из логики, которая заложена в договоре», Россия не нарушила свои обязательства перед Ираном.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран рассчитывает на Москву. В Иране надеются, что Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН в своих целях в конфликте против Исламской Республики.

В октябре 2025 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее на Западе рассказали о выигрыше России от военной операции США в Иране.