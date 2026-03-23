Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД заявили, что Россия соблюдает стратегические договоренности с Ираном

Захарова: Россия соблюдает стратегические договоренности с Ираном
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия соблюдает договоренности с Ираном, зафиксированные в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами», — сказала она.

Захарова отметила, что «исходя из логики, которая заложена в договоре», Россия не нарушила свои обязательства перед Ираном.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран рассчитывает на Москву. В Иране надеются, что Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН в своих целях в конфликте против Исламской Республики.

В октябре 2025 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее на Западе рассказали о выигрыше России от военной операции США в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
