Трамп остановит удары по Ирану на пять дней из-за «успешных переговоров». Тегеран о них не слышал

Трамп приостановил удары по Ирану на пять дней, заявив о переговорах

Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого заявления цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил Трампа в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает удары по целям в Иране на пять дней после успешных переговоров с Тегераном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«С удовлетворением сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры , направленные на полное и всеобъемлющее урегулирование наших разногласий на Ближнем Востоке. Учитывая тон и характер этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые продлятся всю неделю, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал американский лидер.

После заявления Трампа цены на нефть стремительно снизились. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE падала более чем на 13%, опустившись ниже $92 за баррель, а затем скорректировалась до уровня около $100.

Пользователи соцсети X заметили, что свое заявление Трамп сделал перед открытием торгов на американских фондовых рынках NYSE и NASDAQ, которые начнутся в 16:30 мск.

Были ли переговоры?

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем Telegram сообщил, что республика не ведет никаких переговоров с США, и прямо обвинил американского лидера в попытке таким образом снизить цены.

«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — написал Пезешкиан.

Президент Ирана добавил, что Тегеран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока для обеспечения координации и прохода кораблей через Ормузский пролив.

«Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он.

О том, что решение США отложить удары по энергообъектам Ирана — это попытка сбить цены на энергоносители, также заявили в МИД Ирана, сообщает агентство Mehr.

Тегеран также дал понять, что открывать Ормузский пролив из-за заявления США о временном прекращении ударов по энергетике не собирается.

«Никаких переговоров не велось и не ведется. С помощью такого рода психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни спокойствие не вернется на энергетические рынки. Пятидневный ультиматум Трампа означает лишь продолжение программы этого режима по совершению преступлений против народа, и мы продолжим отвечать и вести широкую оборону страны», — говорится в сообщении агентства Tasnim.

Официальный представитель Комитета по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи в соцсети X написал, что «Дональд Трамп и США снова отступили», добавив, что «битва продолжается».

Переговоры опровергли и в Корпусе стражей исламской революции. Там заявили, что Трамп «испугался» возможных ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре западных компаний, расположенной на Ближнем Востоке.

«Трамп отказался от атак на жизненно важную инфраструктуру после того, как военные угрозы Ирана стали реальными. Давление со стороны финансовых рынков и угрозы, связанные с облигациями в США и на Западе, стали еще одним важным фактором, повлиявшим на это решение», — приводит агентство Tasnim слова источника в иранском силовом блоке.

Ранее 22 марта Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: в течение 48 часов открыть Ормузский пролив, в противном случае США уничтожат иранские электростанции. В ответ Тегеран пригрозил нанести удары по объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.

Газета The Wall Street Journal 23 марта сообщила, что если Иран начнет наносить удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем

Востоке, это может привести к многомиллиардным потерям .

Как отмечает издание, в ходе войны с США и Израилем Иран нанес удары по ключевым для западных нефтяных компаний объектам, на восстановление которых уйдут годы. Так, британская Shell потеряла один из самых прибыльных заводов Pearl в Катаре, который будет закрыт минимум на год. Американская ExxonMobil из-за повреждения катарской инфраструктуры будет терять около $5 млрд выручки ежегодно, а ремонт может занять до пяти лет.

Подготовка к наступлению

Заявление о прекращении ударов прозвучало на фоне обсуждений наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Израильская газета The Jerusalem Post ранее сообщила, что американские чиновники уже уведомили Израиль и ряд других стран о подготовке к этим действиям.

«Похоже, нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в материале.

Источник JP в Белом доме подтвердил, что переброска тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток уже стартовала.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян также предположил, что заявление Трампа о прекращении ударов является попыткой выиграть время перед началом наземной операции в Иране.

«Трамп врет, он лжец, он нагло врет просто. Какие-то контакты через третьи руки, которые никакого отношения к прекращению огня не имеют. Иран настроен решительно, он абсолютно не собирается останавливаться. Разговоры все эти вызваны тем, что буксует американская военная машина. Иранцы не собираются отступать абсолютно. Так что в данном случае это пауза, которая нужна Трампу, чтобы перевести дух <...> Это все ложь, которая скрывает готовящуюся полномасштабную наземную агрессию », — подчеркнул эксперт.

Ордуханян напомнил, что США продолжают давление на союзников по НАТО, чтобы те приняли участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.