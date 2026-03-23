Пермский школьник спрятался в диване во время пожара и чудом выжил

В Перми из дивана в горящей квартире спасли мальчика

В Перми восьмилетнего мальчика вытащили из дивана в квартире, где был пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел 23 марта на улице Беляева. Прибывшие на место пожара сотрудники экстренных служб установили, что в доме загорелись вещи на балконе пятого этажа и огонь перекинулся на балкон этажом выше.

Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили ребенка без сознания в диване. Мальчика передали бригаде скорой помощи, подробной информации о его состоянии не поступало. Из задымленного подъезда также эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей.

Пожар на площади в восемь квадратных метров ликвидировали. К тушению привлекались 33 человека личного состава и девять единиц спецтехники. В данный момент причина пожара устанавливается.

