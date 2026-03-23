Пермский школьник спрятался в диване во время пожара и чудом выжил

Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Пермь»

В Перми восьмилетнего мальчика вытащили из дивана в квартире, где был пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел 23 марта на улице Беляева. Прибывшие на место пожара сотрудники экстренных служб установили, что в доме загорелись вещи на балконе пятого этажа и огонь перекинулся на балкон этажом выше.

Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили ребенка без сознания в диване. Мальчика передали бригаде скорой помощи, подробной информации о его состоянии не поступало. Из задымленного подъезда также эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей.

Пожар на площади в восемь квадратных метров ликвидировали. К тушению привлекались 33 человека личного состава и девять единиц спецтехники. В данный момент причина пожара устанавливается.

Ранее пьяный петербуржец пытался сжечь управляющую компанию из-за отключения воды.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!