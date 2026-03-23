Экс-глава МИД Украины рассказал согражданам, во что им обойдется путь в ЕС

Кулеба предупредил украинцев о неизбежном росте налогов ради вступления в ЕС
Украинцам придется платить более высокие налоги ради вступления в ЕС, считает экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Своим мнением он поделился на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дипломат напомнил, что повышение налогов является обязательным условием получения материальной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Евросоюз же, по его словам, выдвигает выполнение этого условия в качестве требования при выделении нового кредита.

«К тому же, поскольку вы еще вступаете в ЕС, если этого не сделаете — не вступите. Поэтому у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живем», — констатировал Кулеба.

Еще одним условием, которое МВФ выдвинул Украине, является принятие закона о цифровых платформах. Однако Верховная рада сорвала голосование за соответствующий законопроект. Политологи даже заявили о «бунте» в украинском парламенте, а в Совфеде предупредили о риске возникновения масштабных протестов по всей стране из-за недовольства граждан перспективой повышения налогов.

Ранее на Украине решили ввести новый налог на восстановление страны.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
