Видео с загадочным зеленым свечением озадачило пользователей соцсетей

На популярном интернет-форуме Reddit пользовательница выложила видео с загадочным зеленым свечением.

На видео, которое длится почти две минуты, на лугу можно увидеть яркий зеленоватый свет, который медленно перемещается по кругу. Удивленная австралийка попросила помочь ей объяснить загадочный феномен, снабдив свой вопрос эмодзи с инопланетянином.

Пользователь white_falcon пошутил, что просто кто-то решил выгулять пылесос-робот Roomba.

Другие предположили, что свет идет от так называемых «блуждающих огней» — загадочного феномена, столетиями завораживавшего художников и поэтов. Сейчас ученые считают, что «блуждающие огни» обычно вызваны окислением фосфина.

Наибольшую поддержку на форуме получила версия о том, что таинственный источник света — мерцающий собачий ошейник, предназначенный для охоты.

Ранее сообщалось, что коллектив ученых из ведущих университетов мира запустил новый проект по поиску внеземной жизни.