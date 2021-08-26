Архивариусы выяснили, как сложилась судьба участников любовной переписки вековой давности

Работники городского архива в Хагене узнали, как сложилась судьба влюбленных, переписку которых нашли в засекреченном нацистском архиве. Об этом сообщает страница в Facebook Хагенского городского архива.

В письме, подписанном 21 июня 1905 года, садовник признавался своей соседке по имени Хедвиг в любви с первого взгляда и сказал, что написал письмо, так как боялся признаться ей в своих чувствах в лицо.

«Нигде не могу я найти покоя после того, как взглянул в Ваши соблазнительные глаза. Дорогая Хедвиг, если ты меня хоть немного любишь, то не оставляй меня в этом томящем чувстве неопределенности между надеждой и разочарованием. Люблю Вас из глубины своего сердца. Ваш Рудольф Буш», — так заканчивалось письмо.

Сотрудники городского архива провели небольшое расследование и выяснили, что чувства садовника оказались неразделенными. Хедвиг через несколько лет вышла замуж за другого мужчину и скончалась в 1978 году. Судьба Рудольфа более таинственна, так как информации ни о его рождении, ни о его смерти не было найдено среди актов гражданского состояния. Сотрудники архива предположили, что в 1907 году мужчина покинул город и судьбы возлюбленных разошлись.

Спрятанный в здании архив с огромным количеством документов нацистов был обнаружен во время наводнения в Германии в начале августа. В нем содержалось много официальных документов НСДАП, писем, противогазов и кастетов. Вероятно, вещи были в спешке оставлены «национал-социалистической народной благотворительностью» во время наступления американских войск в 1945 году.