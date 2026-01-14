Стали известны подробности о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

РИА Новости: попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат

Подростки, которые на школьном автобусе попали в аварию в Красноярском крае, ехали в военкомат для постановки на учет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«В автобусе находилось 13 детей в возрасте 16 лет и сопровождающий. Детей везли в военкомат для постановки на учет… В автобусе один пострадавший, предварительно, у ребенка перелом лодыжки», — заявил источник агентства.

По данным ведомства, все подростки учатся в Тесинской средней школе №10.

До этого Life.ru со ссылкой на SHOT писал, что в ходе аварии столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным журналистов, столкновение школьного автобуса, в котором находились 13 детей, и легковушки произошло на трассе «Саяны».

8 января один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. По данным Следственного комитета РФ, ДТП произошло на 120-м км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Самые тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля. Его спасти не удалось.

Ранее в Москве при столкновении трамвая и электробуса пострадал человек.