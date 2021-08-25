Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Мужчина был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из управления МВД России по Тюменской области. На кадрах допроса подозреваемый подтверждает, что его задержали за убийство несовершеннолетней.

«Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось ранее, следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Это 40-летний мужчина, который проживал в соседнем доме и мог быть знаком с семьей погибшей. По неподтвержденным данным, ранее он работал в правоохранительных органах.