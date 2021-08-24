Пользователи соцсетей выяснили, насколько американцы плохи в географии

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили, насколько стереотип о том, что американцы очень плохо знают мировую географию имеет под собой какие-то основания.

Пользователь huskytogo из Канады сообщил, что отчасти эти стереотипы правдоподобны, поделившись своей историей.

«Я — канадец, и живу в Торонто. В подростковом возрасте я много раз ездил в Округ Колумбия и во Флориду. Людям, которые меня спрашивали про Торонто, я говорил, что живу в иглу, — и они верили! Возможно, много чего поменялось сейчас, но тогда это было очень забавно», — сообщил он.

«Черт побери! Я из штата Нью-Мексико, и меня постоянно спрашивают, где я научился так хорошо говорить на английском или как я перебежал границу.», — рассказал Expensive-Monk0420.

Еще одна пользовательница из ЮАР (Южно-Африканская Республика) сказала, что когда она сообщает о своем происхождении, многие спрашивают о том, была ли она в Северной Африке.

Ранее в интернете обсуждали, какие особенности поведения европейцев изумляют жителей США.