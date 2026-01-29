Звезда фильма «Грязные танцы» вернется к своей роли

Американская актриса Дженнифер Грей вернется к роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в продолжении фильма «Грязные танцы». Об этом сообщает Independent.

Грей также выступит исполнительным продюсером проекта. Сценарий к картине напишет Ким Розенсток («Новенькая», «Блеск»). Подробности новой части неизвестны.

Первые «Грязные танцы» вышли в 1987 году. Главную роль в картине исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Проект рассказывает о знакомстве двух молодых людей из разных социальных слоев. Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция (I've Had) The Time of My Life получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня».

В 2004 году вышел приквел «Грязные танцы 2: Гаванские ночи». Позже был поставлен мюзикл «Грязные танцы».

Патрика Суэйзи не стало в 2009 году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Артисту диагностировали онкологическое заболевание в январе 2008 года — уже на 4-й стадии.

