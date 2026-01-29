Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Армия

Над пятью регионами России за ночь сбили девять беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За ночь силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью, по два беспилотника над Брянской областью и республикой Крым, а также один — над Воронежской областью.

Накануне в Севастополе рабочий получил осколочное ранение после падения фрагментов сбитого украинского беспилотника рядом с образовательным центром имени В.Д. Ревякина. По данным губернатора города Михаила Развожаева, обломок дрона упал на территории возле учебного заведения в момент отражения атаки. Все учащиеся к этому времени находились в укрытии. Пострадал рабочий, который во время инцидента был на улице — он получил ранение нижней конечности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жителей региона России предупредили о БПЛА и ограничении интернета.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!