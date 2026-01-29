Над пятью регионами России за ночь сбили девять беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью, по два беспилотника над Брянской областью и республикой Крым, а также один — над Воронежской областью.

Накануне в Севастополе рабочий получил осколочное ранение после падения фрагментов сбитого украинского беспилотника рядом с образовательным центром имени В.Д. Ревякина. По данным губернатора города Михаила Развожаева, обломок дрона упал на территории возле учебного заведения в момент отражения атаки. Все учащиеся к этому времени находились в укрытии. Пострадал рабочий, который во время инцидента был на улице — он получил ранение нижней конечности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жителей региона России предупредили о БПЛА и ограничении интернета.