Житель Одессы смог уехать на сильно поврежденной после прилета машине

В Одессе мужчина уехал на почти уничтоженном в результате прилета автомобиле

В Одессе мужчина смог уехать на автомобиле, получившем в результате прилета значительные повреждения. Видео опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

На кадрах видно, что водитель подошел к автомобилю с полностью уничтоженной передней частью, молча завел двигатель и, не сказав ни слова, уехал, сопровождаемый удивленными возгласами очевидцев.

Утром 28 января в пресс-службе энергокомпании ДТЭК сообщили, что в результате удара энергетический объект в Одессе получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры.

20 января стало известно, что Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.