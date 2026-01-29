Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах

Житель Одессы смог уехать на сильно поврежденной после прилета машине

В Одессе мужчина уехал на почти уничтоженном в результате прилета автомобиле
Telegram

В Одессе мужчина смог уехать на автомобиле, получившем в результате прилета значительные повреждения. Видео опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

На кадрах видно, что водитель подошел к автомобилю с полностью уничтоженной передней частью, молча завел двигатель и, не сказав ни слова, уехал, сопровождаемый удивленными возгласами очевидцев.

Утром 28 января в пресс-службе энергокомпании ДТЭК сообщили, что в результате удара энергетический объект в Одессе получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры.

20 января стало известно, что Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!