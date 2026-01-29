ФРС США приостановила снижение базовой процентной ставки

Размер шрифта
Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор оставляет базовую ставку ставку без изменений в диапазоне 3,5–3,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«ФРС решила оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. При рассмотрении корректировок ставки ФРС тщательно проанализирует все итоговые данные и риски», — отметил Пауэлл.

По словам главы американского регулятора, в ФРС пока определились, когда следует проводить следующее снижение базовой процентной ставки и будет ли оно рассматриваться на следующем заседании организации.

В прошлом году президент США Дональд Трамп призвал руководство ФРС снизить ключевую ставку. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы у его администрации был бы человек в системе, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения текущего главы ФРС Пауэлла на фоне отказа Федрезерва снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее в США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС.
