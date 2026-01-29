Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Милонов высказался об идее возвращения налога на бездетность

Милонов: налог на бездетность не повысил бы рождаемость
Владимир Федоренко/РИА Новости

Возвращение налога на бездетность не привело бы к повышению рождаемости в России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Налог на бездетность не работает и не выполнит никакой функции, кроме вредной <...> Человек даже под угрозой уплаты дополнительных налогов не пойдет на прекрасное решение родить детей», — сказал он, отметив, что соответствующий налог был классическим проявлением советской системы, «когда палкой и принуждением можно было бы создать человека будущего».

По его мнению, на решение завести детей может повлиять только то, если россияне поймут, что «дети — это высшая ценность и настоящая радость».

В СССР «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с 1941 по 1992 год. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц.

Ранее священник назвал бездетных мужчин в России трутнями и призвал обложить налогом.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!