Милонов высказался об идее возвращения налога на бездетность

Возвращение налога на бездетность не привело бы к повышению рождаемости в России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Налог на бездетность не работает и не выполнит никакой функции, кроме вредной <...> Человек даже под угрозой уплаты дополнительных налогов не пойдет на прекрасное решение родить детей», — сказал он, отметив, что соответствующий налог был классическим проявлением советской системы, «когда палкой и принуждением можно было бы создать человека будущего».

По его мнению, на решение завести детей может повлиять только то, если россияне поймут, что «дети — это высшая ценность и настоящая радость».

В СССР «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с 1941 по 1992 год. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц.

Ранее священник назвал бездетных мужчин в России трутнями и призвал обложить налогом.