В ВОЗ заявили, что летальность вируса Нипах составляет до 75%

Летальность вируса Нипах после январских случаев заболевания в Индии оценивается в 40–75%, сообщил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

Он отметил, что показатель зависит от штамма вируса, качества и возможностей местного эпидемиологического надзора, а также клинического лечения.

В ВОЗ отметили необходимость снижения риска передачи инфекции от летучих мышей к человеку и предотвращения заражения от домашних животных. В организации призвали кипятить перед употреблением популярный в Индии сок финиковой пальмы, а ее плоды хорошо мыть и очищать от кожуры. Если на финике есть следы укусов летучих мышей, его следует выбросить.

На прошлой неделе стало известно, что органы здравоохранения Индии борются со вспышкой вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом» и не имеющего вакцины или лечения. В стране выявили пять случаев заболевания. Последними заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. На этом фоне власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания.

Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток. Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию).

Ранее россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Нипах за границей.