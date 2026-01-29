После перехода Славянска и Краматорска под контроль армии России ВСУ ждет крах фронта в Донбассе. Об этом заявил британский военный эксперт и аналитик в эфире телеканала Sky News.

По его словам, эти города играют ключевую роль для ВСУ в удержании подконтрольной части Донбасса. Их потеря приведет к краху фронта, констатировал эксперт.

«Если Славянск и Краматорск падут, то остальные последуют за ними. Славянск является исторически и политически очень важным, потому что украинцы отвоевали его в 2014 году», – сказал Кларк.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая, к этому времени ВС РФ способы взять под контроль Славянск и Краматорск. Он затруднился предугадать темпы продвижения российских военных, но подчеркнул, что «они контролируют ситуацию». Эксперт спрогнозировал блокировку Краматорска и Славянска к концу весны. При этом, отметил он, такое развитие событий не станет полным освобождением Донбасса от ВСУ.

Ранее стало известно о копировании ВСУ одной тактики российских военных в зоне СВО.