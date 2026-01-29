Размер шрифта
Бакалавриат и магистратуру отменят в новом учебном году

Депутат Горячева: в новом учебном году отменят бакалавриат и магистратуру
Форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева.

«Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — отметила Горячева.

Политик уточнила, что замена Болонской системы началась еще в 2022 году, изначально программу перехода тестировали в шести российских вузах. Теперь этот опыт масштабируется и на другие высшие учебные заведения. Депутат также анонсировала отмену запрета на поступление на бюджет в магистратуре. С нового учебного года, по информации парламентария, такого это ограничение отменяется. Горячева также уточнила, что аспирантура, как и ранее, выделяется в отдельный уровень профессионального образования.

До этого стало известно о новом законопроекте, который ограничит платные места в колледжах. Так, согласно инициативе законодателей, принципы регулирования платного приема, которые были утверждены для вузов, следует распространить и на колледжи.

Ранее было названо число первокурсников колледжей в России в 2025 году.
 
