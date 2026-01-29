Раскрыто имя человека, который финансирует уехавших в Израиль Пугачеву и Макаревича

Певицу Аллу Пугачеву, основателя и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и других знаменитостей, уехавших из России в Израиль, спонсирует бывший акционер ЮКОСа (российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год) Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус в интервью RT.

По мнению Матуса, творчество Пугачевой и Макаревича перестает быть интересным российскому слушателю.

«Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле», — сказал собеседник телеканала.

Матус обратил внимание на то, что Макаревич не интересен не только российским слушателям, но и жителям Европы и Израиля. Он отметил, что после отъезда из России музыкант не собирает площадки, так как про него начали забывать. Матус выразил мнение, что как только Пугачева и Макаревич окончательно растеряют свою аудиторию, Невзлин перестанет их финансировать, и для артистов наступит «полное забвение».

По словам Матуса, Невзлин на данный момент финансирует, Макаревича, Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и группу «Би-2».

До этого продюсер Евгений Бабичев допустил, что Пугачева может впервые за 16 лет выйти на сцену и спеть. По его мнению, Примадонна может выступить на фестивале своей подруги, певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Продюсер отметил, что у артистки есть и еще один повод приехать туда — это юбилей Раймонда Паулса.

Ранее продюсер Рудченко раскрыл, какой гонорар может запросить Пугачева за частное выступление.