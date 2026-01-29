Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» грозит штраф за дискредитацию армии

На основательницу «Дома с маяком» Мониаву завели дело о дискредитации армии

В отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Это следует из данных электронной картотеки Измайловского суда Москвы.

Согласно информации в базе суда, в инстанцию поступили материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, которая касается публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Причины привлечения Мониавы к административной ответственности не уточняются, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Лидия Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве и окончила факультет журналистики МГУ. В 2008–2011 годах она работала личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой и участвовала в помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году Мониава основала хоспис «Дом с маяком», который оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.

