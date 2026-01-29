Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» грозит штраф за дискредитацию армии

На основательницу «Дома с маяком» Мониаву завели дело о дискредитации армии
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Это следует из данных электронной картотеки Измайловского суда Москвы.

Согласно информации в базе суда, в инстанцию поступили материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, которая касается публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Причины привлечения Мониавы к административной ответственности не уточняются, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Лидия Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве и окончила факультет журналистики МГУ. В 2008–2011 годах она работала личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой и участвовала в помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году Мониава основала хоспис «Дом с маяком», который оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.

До этого Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей руководителя «Альянса защиты животных» Юрия Корецких за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в Петербурге задержали десятки сектантов, молившихся за Украину.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!