Мерц выступил против переговоров с Путиным

Мерц отверг призывы к прямым переговорам с Путиным по поводу Украины
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. Его слова приводит Die Zeit.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — сказал Мерц.

При этом он заметил, что Германия поддерживает текущие переговоры между сторонами и надеется, что они завершатся как можно скорее.

Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвал провести прямые переговоры между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на данный момент в переговорном процессе достигнут «незначительный прогресс», а европейцев нет за столом переговоров. Политик подчеркнул, что «так продолжаться не может» и нужны новые подходы. Это подразумевает «уточнение того, на каком уровне и кем следует добиваться дипломатических контактов с Россией».

Ранее премьер Финляндии призвал Китай помочь «принести мир» на Украину.
