Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры с 1 сентября

Депутат Хамитов: самозапрет на азартные игры заработает в России с 1 сентября
Wpadington/Shutterstock/FOTODOM

Россияне с 1 сентября 2026 года смогут добровольно оформить самозапрет на участие в азартных играх, который станет инструментом защиты от игровой зависимости. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов («Новые люди»).

По его словам, с указанной даты в России вступит в силу закон о самозапрете, который станет важным социальным шагом. Депутат отметил, что государство впервые предоставляет гражданам простой и законный способ защитить себя от игровой зависимости до того, как она приведет к тяжелым последствиям.

Подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через портал «Госуслуги». В документе потребуется указать срок действия ограничения — не менее одного года, при этом отозвать заявление досрочно будет невозможно. После оформления самозапрета букмекерские конторы, тотализаторы и другие организаторы азартных игр не смогут принимать ставки, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства таким гражданам, выдавать игровые знаки, а также направлять им рекламу.

Хамитов подчеркнул, что механизм самозапрета будет носить добровольный и осознанный характер. Он добавил, что решение об ограничении и его сроках человек принимает самостоятельно, а государство берет на себя обязанность обеспечить исполнение этого запрета.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх. Заявление подается через портал «Госуслуги» и не может быть отозвано. Кроме того, срок отказа не может составлять менее 12 месяцев.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!