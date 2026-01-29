Россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры с 1 сентября

Россияне с 1 сентября 2026 года смогут добровольно оформить самозапрет на участие в азартных играх, который станет инструментом защиты от игровой зависимости. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов («Новые люди»).

По его словам, с указанной даты в России вступит в силу закон о самозапрете, который станет важным социальным шагом. Депутат отметил, что государство впервые предоставляет гражданам простой и законный способ защитить себя от игровой зависимости до того, как она приведет к тяжелым последствиям.

Подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через портал «Госуслуги». В документе потребуется указать срок действия ограничения — не менее одного года, при этом отозвать заявление досрочно будет невозможно. После оформления самозапрета букмекерские конторы, тотализаторы и другие организаторы азартных игр не смогут принимать ставки, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства таким гражданам, выдавать игровые знаки, а также направлять им рекламу.

Хамитов подчеркнул, что механизм самозапрета будет носить добровольный и осознанный характер. Он добавил, что решение об ограничении и его сроках человек принимает самостоятельно, а государство берет на себя обязанность обеспечить исполнение этого запрета.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх. Заявление подается через портал «Госуслуги» и не может быть отозвано. Кроме того, срок отказа не может составлять менее 12 месяцев.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.