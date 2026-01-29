Размер шрифта
Украинский вратарь забил мяч и принес своей команде выход в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский вратарь «Бенфики» Трубин вывел команду в плей-офф ЛЧ, забив мяч
Пресс-служба клуба «Бенфика»

Вратарь украинской «Бенфики» Андрей Трубин забил мяч на последней минуте матча общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Голкипер забил ударом головой, придя в штрафную «Реала» на стандарт. Трубин сделал счет 4:2 в пользу своей команды, что позволило лиссабонцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. При счете 3:2 в пользу «Бенфики» в плей-офф выходил бы французский «Марсель».

За выход в 1/8 финала турнира «Бенфика» поспорит с мадридским «Реалом» или миланским «Интером».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее определились все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
