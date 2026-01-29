Рубио высказался о вопросе Донбасса: «Это мост, который мы не перешли»

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос, связанный с Донбассом, остается нерешенным на переговорах между Россией и Украиной. Его слова приводит телеканал CNN.

Он указал, что дипломаты пытаются найти точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева, однако прогресс остается ограниченным. Ведется активная работа над тем, чтобы выяснить, «можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу, однако это все еще мост, который мы не перешли».

«Это все еще расхождение, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным вопросом, но, тем не менее, работа над ним продолжается», — сказал Рубио.

До этого сообщалось, что в ходе переговоров делегация России занимает прагматичную позицию в отношении урегулирования конфликта на Украине в сравнении с официальной риторикой. По словам американских чиновников, переговорная группа рассматривает компромиссы по некоторым вопросам, чего не прослеживается в публичной «максималистской риторике» Москвы.

