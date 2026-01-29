Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В МВД сообщили о сокращении числа мигрантов в России

В МВД заявили, что число мигрантов в России сократилось до 5,7 млн человек
Алексей Майшев/РИА Новости

Число иностранных граждан в России из-за уменьшения числа детей-иностранцев и ужесточения миграционного законодательства сократилось на 10%, до 5,7 млн человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин во время конференции «Новая миграционная политика РФ», передает газета «Ведомости».

В январе прошлого года их было около 6,3 млн. Официальное подведение итогов 2025 года состоится в феврале.

По словам Пережогина, это объясняется сокращением количества несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих в России, почти на четверть.

Помимо этого, такой показатель обусловлен ужесточением миграционного законодательства, отметила руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Она объяснила, что раньше мигранты, которые нарушали законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливали сотрудники полиции, а теперь они сразу же попадают в реестр контролируемых лиц (РКЛ).

До изменений в законодательстве они при нарушении законов могли пользоваться денежными средствами на своих счетах и заключать браки, что впоследствии могло им помочь легализоваться в РФ и отменить решения МВД по поводу них. После начала действия закона о высылке иностранцы не могут распоряжаться денежными средствами на счетах, из-за чего вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться, добавила Минушкина.

28 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что палата рассмотрит законопроект о запрете на въезд для семей трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что роботизация в РФ сократит число занятых мигрантов.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!