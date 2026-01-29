«Словно мамонты, замерзаем в квартирах»: как Карабаш неделю живет без тепла в трескучие морозы

На одной из улиц в Карабаше (архив, 2022 год)

В аномальные морозы в городе Карабаше Челябинской области произошла масштабная авария на теплосетях. Хотя перед наступлением зимы власти провели дорогостоящий ремонт, трубы прорвало, когда их попытались наполнить водой. В результате десятки домов остались без горячей воды, отопления и света. Устранить последствия не могут больше недели, несмотря на стянутые из других городов бригады. Квартиры покрылись инеем, а подъезды отогревают техникой для Крайнего Севера.

«Наши квартиры сковывает могильный холод… из кранов течет предательски ледяная вода… перебои с электричеством… мы, словно мамонты, застигнутые врасплох ледниковым периодом, замерзаем в квартирах», — так описывают свою ситуацию жители челябинского города Карабаша, где в мороз лопнули трубы, оставив десятки домов без тепла.

Бывший рабочий поселок в окружении отвалов медеплавильного комбината, на берегу печально известной «рыжей» речки с ржавой водой, Карабаш и прежде попадал в новости по не самым радостным поводам. Больше всего город известен как «один из самых грязных на планете». В годы активной добычи меди и индустриального расцвета здесь жили больше 40 тыс. человек, сейчас — чуть больше 10 тысяч. С советского времени в Карабаше осталась не только разрушенная экология, но и изношенные коммуникации. Впрочем, как и во многих других городах Южного Урала, где нередки аварии с водой и отоплением.

Прошлой весной власти области объявили о начале масштабного ремонта в сфере ЖКХ. На модернизацию выделили 13 млрд рублей , а губернатор области Алексей Текслер лично пообещал «позитивные изменения каждому муниципалитету». В программу попал и Карабаш — в конце осени 2025-го областное правительство передало, что в городе меняют изношенные трубы теплотрассы на современные и утепленные. Городская администрация тогда же уточнила, что определила участки, где зимой трубы может прорвать.

«Заполняется система [водой], не дай Бог где-то прорыв – и это все, катастрофа»,

– комментировал журналистам значимость ремонта на трубах один из местных газоэлектросварщиков.

Валерий Звонарев/Информационное агентство «Урал-пресс-информ»/ uralpress.ru

Катастрофа случилась 21 января. Еще 20-го жители начали жаловаться на проблемы с отоплением, коммунальщики обнаружили аварию на участке теплосети и к ночи посчитали, что все ликвидировали. Систему стали заполнять водой, после чего трубы рванули еще сильнее. К утру без отопления остался 31 жилой дом в двух микрорайонах (где живут почти 4 тыс. человек), семь торговых объектов, школа и детский сад. Вечером в Карабаше начались еще и перебои с электричеством, так как горожане подключили больше электроприборов и перегрузили подстанции.

«Как всегда, эффект домино, одно за другим накопилось и посыпалось. Постоянно обещали, что вот-вот все починят. В итоге ни тепла, ни воды, ни света, одним словом, спасибо за модернизацию», — рассказал «Газете.Ru» местный житель Олег (имя изменено).

В первый день аварии городская администрация заверила, что проблемы устранят к концу тех же суток. Однако ситуация оказалась серьезнее: ремонт затянулся, а на область тем временем опустились аномальные морозы до –30 градусов.

Разморозить город

«В квартирах лед, маленькие дети болеют, у многих сегодня проснулись дети с температурой высокой. Мы не можем даже заниматься домашними делами. Садик и школа закрыты из-за отсутствия тепла! Уголовное дело до сих пор не заведено, ведется проверка, а мы замерзаем уже», — описывали ситуацию в Карабаше 23 января, на третий день аварии.

В доказательство жители показывали в соцсетях и местным журналистам фото инея, покрывшего стены и окна. В подъездах лопнули батареи, термометры в квартирах показывали ниже десяти градусов тепла. Ликвидация прорыва труб затянулась больше, чем на неделю. К вечеру 26 января теплоснабжение удалось восстановить полностью лишь в девяти жилых домах. До сих пор все последствия аварии не устранены. В комментариях городских групп жители оставляют адреса, где «совсем нет отопления» и горячей воды.

«До сих пор я не жаловалась, в соцсетях писала, но все надеялась, что все сделают… Стояки теплоснабжения верхних этажей подъезда, а именно спален, до сих пор холодные… Тепло в комнатах прямых квартир, спален отсутствует с 21 января. Холодно, отопления в спальне нет совсем. Двери открываю, холод идет в коридор и зал. До аварии это была самая теплая комната», — сообщила «Газете.Ru» 28 января Галина, живущая в одном из домов, где по-прежнему не восстановили отопление.

«Любому знающему человеку очевидно, что здесь исправить все быстро невозможно. Я думаю, наши ребята реально стараются, там работа кипит. Но при таких морозах стояки замерзают, их надо запускать поквартирно, а если управляющая компания халтурила с обслуживанием, это вообще [капец], я извиняюсь. Я-то сам работал раньше с ЖК, проблема у нас на всю страну одна — советские трубы, к сожалению, не могут работать вечно»,

– поделился с «Газетой.Ru» местный житель Игорь (имя изменено).

«Когда сейчас сообщили про прорыв, я сразу сгреб семью в охапку и из города уехал в частный дом. Пока мы по-прежнему за городом, только пару раз приезжали, квартиру проверяли, ну, что сказать, холодно в ней», — добавил он.

К 27 января глава Карабашского городского округа Павел Титов подтвердил, что положение осложнили не только погодные условия, но и то, как местные УК обслуживали дома.

«Ряд домов запущен полностью, но остается большая проблема — в связи с тем, что авария произошла при очень низких температурах, во всех домах перемерзли стояки… Где-то стояки запускаются с первого раза — эти квартиры, дома уже запущены, где-то стояки перемерзли очень сильно, в том числе по причине того, что управляющие компании некорректно сливали воду», — сказал Титов.

Сразу после прорыва труб в городе открыли несколько пунктов обогрева, в том числе на базе школ. Волонтеры отправились по квартирам разносить тепловые пушки, пледы, продуктовые наборы. Власти «бросили в бой» все возможные средства, например, стали подгонять к подъездам специальные «универсальные моторные подогреватели», которые в народе называют «Горынычами» (обычно такую технику используют на Крайнем Севере).

«От подогревателя отходит до пяти рукавов, которые раскидываются по подъездам, подвалам и квартирам. С 26 января агрегат работает в круглосуточном режиме… Спустя несколько часов работы машины результат налицо: стены подъезда прогреты, толстый слой инея оттаял», — описывала газета «Карабашский рабочий» 28 января.

Также жителей пригласили бесплатно посетить городскую баню. Ее хозяева решили таким образом поддержать мерзнущий город.

«Решение принято руководством завода «Карабашмедь» на период ликвидации коммунальной аварии в городе… Комплекс принимает на обслуживание только жителей Карабаша, оставшихся без водоснабжения и отопления», — передали владельцы.

Счета и уголовные дела

Первое уголовное дело Следственный комитет возбудил 23 января по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Конкретных подозреваемых следствие не назвало.

«Неустановленные сотрудники администрации Карабашского городского округа Челябинской области, в нарушение требований законодательства, не приняли должных мер к обеспечению подачи отопления», — сообщили в региональном следствии.

27 января следственные органы дополнительно завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Кроме того, к ответственности могут привлечь подрядчика. Прокуратура Карабаша возбудила административное дело в отношении ООО «Перспектива» по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Именно «Перспективу» глава городской администрации обвинил в том, что организация вовремя не устранила неполадки и затянула аварийную ситуацию. Судя по высказываниям местных жителей, эту организацию знают в Карабаше не с лучшей стороны. Она же выставляет счета за коммунальные услуги, которые начали приходить горожанам, несмотря на катастрофу с трубами.

«Перспектива и совесть. Это для них несовместимо… Хватает совести у жильцов брать плату за свою халатность… «Перспектива» никогда не сделает перерасчет в пользу жителей. Даже если в одной комнате будет отопление, насчитают по полной… Судить их всех надо за то, что они сделали… Надеюсь, после этого коллапса хоть спросят с тех, кто должен сети содержать», — возмутились карабашцы.

Власти на этом фоне пообещали, что всем пострадавшим пересчитают счета за коммунальные услуги. Однако 28 января горожане стали жаловаться в администрацию, прокуратуру и «в газету», что им приходят обычные квитанции, как отметил Титов. Чиновник попросил людей «не реагировать» на квитанции, потому что пока они поступают «автоматически».

«Счета не выставляются в период, пока мы не разморозим город», — подчеркнул глава округа.

По оценкам администрации, к концу 28 января в каждой задетой квартире должны были подключить «хотя бы по паре стояков», чтобы помещения начали согреваться, и тепло появилось минимум в двух комнатах. Чтобы справиться с прорывом труб, к ремонту привлекли специалистов Карабашского абразивного завода, МЧС, военных, а также самих жителей, которые «умеют пользоваться сварочным аппаратом». Своих сил городу не хватило — в Карабаш стянули дополнительные бригады из соседних Миасса, Златоуста, Копейска, Челябинска. Тем не менее местные отмечают, что не везде ремонтники работают в полную силу.

«Сегодня работают лишь две бригады, одно вранье кругом, нам элементарно не выделяют рабочих… Ждите, дойдут и до вас, главное не паниковать… Нам никто одеял не принес, не поинтересовался, живы ли вообще люди… В доме, где «восстановлено» теплоснабжение, батареи по-прежнему еле теплые… Одна надежда друг на друга и на погоду», — резюмируют жители.