Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

В Британии нашли неожиданную причину стремления Трампа к миру на Украине

Аналитик Кларк: Трамп стремится к миру на Украине, чтобы заключать сделки с РФ
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться мира на Украине, чтобы заключать сделки с Россией. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов», – заявил Кларк.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США. По словам Пескова, отношения можно будет восстановить при условии устранения имеющихся «раздражителей».

Газета Politico сообщала, что вопросы экономического сотрудничества легли в основу трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По данным издания, также обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Ранее политолог раскрыл, на что надеются США в трехсторонних переговорах по Украине.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!