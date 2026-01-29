В Британии нашли неожиданную причину стремления Трампа к миру на Украине

Аналитик Кларк: Трамп стремится к миру на Украине, чтобы заключать сделки с РФ

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться мира на Украине, чтобы заключать сделки с Россией. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов», – заявил Кларк.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США. По словам Пескова, отношения можно будет восстановить при условии устранения имеющихся «раздражителей».

Газета Politico сообщала, что вопросы экономического сотрудничества легли в основу трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По данным издания, также обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

