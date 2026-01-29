Размер шрифта
Рейтинг премьера Дании взлетел на фоне действий Трампа

Politico: рейтинг Фредериксен взлетел благодаря Трампу
Annegret Hilse/Reuters

Рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен и возглавляемой ею Социал-демократической партии (СДП) взлетел после угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Об этом пишет газета Politico.

Как пишут авторы публикации, Фредериксен «от политического забвения» спас именно Трамп.

Согласно результатам опросу датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен поддержали 22,7% респондентов. В случае выборов она бы получила 41 из 179 мест в парламенте.

Опрос института Voxmeter для датского информационного агентства Ритсаус бюро (Ritzaus Bureau) показал, что поддержка кабинета Фредериксен составляет 40,9%. Это самый высокий показатель за два года.

«Теперь вопрос в том, назначит ли Фредериксен выборы в ближайшее время, чтобы воспользоваться политическим преимуществом», — говорится в публикации.

Накануне Фредериксен заявила, что в нынешних условиях Европе будет «крайне сложно защитить себя» без участия Соединенных Штатов. Так она прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не справится без США в обеспечении безопасности.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что эпоха опеки Соединенных Штатов Америки над европейской безопасностью подошла к концу, а без американцев Европа не сможет защитить себя.

Ранее еврокомиссар предложил создать Совет безопасности Европы.
 
