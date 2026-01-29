NPR узнало, что США тайно переписали правила ядерной безопасности

США тайно смягчили требования к эксплуатации ядерных реакторов с целью ускорения их разработки. Об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа не уведомила широкую общественность о смягчении требований.

«Администрация Трампа пересмотрела несколько директив в сфере [технической] ядерной безопасности и сообщила об этом компаниям, деятельность которых она регулируют, не раскрывая новые правила общественности <...> Серьезные изменения были внесены для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения», — говорится в сообщении радиостанции.

Стандарты были пересмотрены минэнерго США, именно это ведомство курирует компании, которые занимаются разработкой экспериментальных ядерных реакторов. В частности, новые правила упраздняют «одну из ключевых должностей», связанную с обеспечением безопасности реакторов. Также повышается допустимая доза радиации, воздействие которой на сотрудника должно повлечь за собой начало разбирательства.

15 января портал ScienceAlert писал, что NASA и Министерство энергетики США вновь подтвердили совместные планы по разработке ядерного реактора деления для размещения на поверхности Луны. Стороны рассчитывают завершить этап разработки и наземных испытаний установки к 2030 году.

Ранее ученые развеяли один из популярных мифов о внеземной жизни.