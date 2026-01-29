Аналитик Меркурис: Киев согласился на переговоры только ради перемирия на фронте

Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Москвой, чтобы попытаться достигнуть перемирия на фронте. Тайный план руководства Киева раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку, а вот перемирие на фронте им нужно», — поделился своим мнением эксперт.

Меркурис считает, что Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия демонстрирует успех. Аналитик отметил, что подобное поведение украинских властей делает урегулирование конфликта с РФ путем переговоров практически невозможным.

«То, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить», — резюмировал Меркурис.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

При этом политолог Константин Блохин выразил мнение, что Зеленский вряд ли согласится на это приглашение Кремля. Эксперт считает, что украинский лидер будет искать самые различные отговорки, чтобы отказать.

