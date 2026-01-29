Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Британский аналитик раскрыл тайный план Киева по переговорам с Россией

Аналитик Меркурис: Киев согласился на переговоры только ради перемирия на фронте
Serhii Korovainyi/Reuters

Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Москвой, чтобы попытаться достигнуть перемирия на фронте. Тайный план руководства Киева раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку, а вот перемирие на фронте им нужно», — поделился своим мнением эксперт.

Меркурис считает, что Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия демонстрирует успех. Аналитик отметил, что подобное поведение украинских властей делает урегулирование конфликта с РФ путем переговоров практически невозможным.

«То, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить», — резюмировал Меркурис.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

При этом политолог Константин Блохин выразил мнение, что Зеленский вряд ли согласится на это приглашение Кремля. Эксперт считает, что украинский лидер будет искать самые различные отговорки, чтобы отказать.

Ранее Песков назвал дату очередного раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!