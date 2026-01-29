Пенсионера из Томска обвинили в финансировании терроризма

В Томске пенсионер переводил деньги на счет участника запрещенной организации и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый совершил безналичные онлайн-переводы на счет участника террористической организации, запрещенной в России.

«Мужчина осознавал, что эти деньги предназначены для поддержки деятельности, направленной на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов власти», — сообщили в СК.

В отношении 68-летнего томича возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Мужчина полностью признал свою вину, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого подростка из Москвы приговорили к лишению свободы за участие в деятельности террористической организации. Юноша через популярный мессенджер вступил в запрещенную в России террористическую структуру, приняв присягу. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее в Астраханской области задержали подозреваемого в финансировании терроризма.