Общество

В Москве учитель физкультуры пошел в суд из-за низкой зарплаты

«Известия»: учитель физкультуры судится из-за низкой зарплаты после декрета
Дмитрий Дмитриев/РИА «Новости»

Учитель физкультуры Иван Олишевец подал в суд на московскую школу, требуя восстановить ему зарплату, которая сократилась вдвое после выхода с декретного отпуска. Об этом пишут «Известия».

В семье учителя в 2022 году родился третий ребенок, и супруги решили разделить срок декрета, поскольку у жены была зарплата выше. Сначала отпуск по уходу за малышом взяла мать, а затем ее сменил отец.

Иван взял декрет на десять месяцев и должен был выйти на работу в июле 2023 года, но когда пришел в школу, директор ему посоветовал искать другое место работы. Мужчина отказался, после чего его нагрузка снизилась, а зарплата сократилась до минимального размера.

Учитель рассказал, что написал письмо президенту, также обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию. Однако минимальная зарплата сохранилась, кроме того, руководство школы вынесло три выговора за несчастные случаи на уроках физкультуры, отметил Иван.

Летом 2025 года учителю сообщили о сокращении, однако процедуру не начали. Он так и остался с неполной ставкой. Теперь мужчина требует в суде вернуть ему рабочую нагрузку в 19 часов в неделю, недополученную зарплату и моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Иск будет рассмотрен 29 января.

В самой школе утверждают, что за три года количество учеников сократилось, поэтому снизилась и нагрузка учителей. При нагрузке 17 часов и стимулирующей части размер зарплаты составляет около 64 тысяч рублей в месяц. В учебном заведении объяснили, что Олишевец отказывается от дополнительной нагрузки, чтобы увеличить доход.

Ранее в России предложили ввести совместный декрет, чтобы облегчить жизнь матерей.
