Ученые нашли способ вернуть обоняние пациентам, переболевшим COVID-19

Восстановить обоняние у людей, которые переболели COVID-19, можно, занимаясь обонятельным тренингом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

Там рассказали, что обонятельный тренинг — это немедикаментозный метод лечения пациентов с нарушениями обоняния, который заключается в том, что пациенту дают слушать четыре запаха по десять секунд каждый несколько раз в день.

Оториноларингологи Сеченовского университета усовершенствовали метод. Для подачи запахов они используют автоматизированный программно-аппаратный комплекс, который в определенном порядке подает запахи, и пациент во время тренировки выполняет несколько упражнений, как на распознавание запахов, так и на их различение.

Их метод также включает электроэнцефалографию (ЭЭГ), помогающую объективно оценить изменения в мозге во время обонятельной тренировки, что влияет на результат лечения.

По данным анкетирования, большинство пациентов с постинфекционным нарушением обоняния отмечают разницу в психоэмоциональном состоянии: проявляются тревога и депрессия.

По словам директора клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерия Свистушкина, на сегодняшний день для людей с постковидной потерей обоняния не существует ни медикаментозных, ни хирургических методов лечения. Единственный способ вернуть восприятие — обонятельный тренинг. Предварительные данные свидетельствуют об эффективности таких тренировок, добавил он.

Ранее россиян предупредили о скрытой проблеме с носом, которая появилась после COVID-19.