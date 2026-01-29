Размер шрифта
Россиянам рассказали, как изменится размер пособия на детей с 1 февраля

РИА Новости: максимальное пособие по уходу за ребенком составит 83 тысячи рублей
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 февраля составит 83 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт объяснил, что верхняя граница пособия будет определяться минимальным размером дневного заработка, который в 2026 году будет 6 827,4 рубля.

«Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96 х 40%, то есть 83 021,18 рубля», — сказал Гиринский.

Он пояснил, что использование коэффициента 0,4 здесь обусловлено тем, что пособие составляет 40% от заработка. Сумма 207 552,96 была рассчитана путем умножения дневного дохода на количество дней в месяце.

По словам Гиринского, для получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет должны быть соблюдены условия нуждаемости. При этом выплату может получить не только мать, а любой человек, ухаживающий за ребенком, включая отца, бабушку, опекуна и усыновителя.

Министерство труда и социальной защиты с 1 февраля 2026 года проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций. Выплаты вырастут на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Размер пособий и компенсаций станет больше на 5,6%. В частности, до 729 тысяч рублей будет проиндексирован материнский капитал при рождении первого ребенка. После появления второго ребенка семья сможет получить дополнительную сумму порядка 234 тысяч рублей. Если родители не воспользовались маткапиталом, положенным за первенца, то при рождении второго ребенка размер выплаты составит 963 тысячи рублей.

Ранее Путин заявил, что доход семьи не должен падать при рождении ребенка.
 
