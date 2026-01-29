Российские военные изобрели патроны против украинских беспилотников

Бойцы ВС РФ изобрели насадки на патроны для борьбы с украинскими беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Серж».

По его словам, производство антидроновых насадок для патронов к автомату Калашникова ведется в полевой лаборатории.

«Насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать «птички» противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — поделился «Серж».

Он пояснил, что при выстреле такой патрон «распускается» — летит не одна пуля, а дробь. Через 40-50 метров дробь встречается с дроном, и тогда достаточно одной дробине попасть в лопасть дрона или в аккумулятор. Преимуществом новых патронов является дальность контакта с беспилотником. Это позволяет сохранить личный состав и технику.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что удар нанесен по системе дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, наводившей дроны по Крыму.

По его данным, не выжило как минимум шесть украинских офицеров и около 23 военных.

Лебедев уточнил, что среди них были офицеры иностранного происхождения, которые имели доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.

Ранее над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов.