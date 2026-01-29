Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением на неизвестную тему

Трамп в ночь на 30 января выступит с заявлением на неизвестную тему

Президент США Дональд Трамп в ночь на 30 января выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на неизвестную тему. Это следует из расписания американского лидера.

Уточняется, что президент США выступит с речью в 4:30 дня по местному времени (00:30 мск пятницы). До этого в 18:00 мск у Трампа запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки, а в 19:00 мск он проведет заседание своего кабинета.

В тот же день в 19:00 по времени Вашингтона (3:00 мск 30 января) Трамп и его супруга Мелания примут участие в просмотре фильма о первой леди США.

