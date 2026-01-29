Размер шрифта
Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением на неизвестную тему

Трамп в ночь на 30 января выступит с заявлением на неизвестную тему
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в ночь на 30 января выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на неизвестную тему. Это следует из расписания американского лидера.

Уточняется, что президент США выступит с речью в 4:30 дня по местному времени (00:30 мск пятницы). До этого в 18:00 мск у Трампа запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки, а в 19:00 мск он проведет заседание своего кабинета.

В тот же день в 19:00 по времени Вашингтона (3:00 мск 30 января) Трамп и его супруга Мелания примут участие в просмотре фильма о первой леди США.

В ноябре прошлого года Трамп признался, что хотел бы сбросить пару килограммов. По данным медобследования, в апреле 2025-го глава Белого дома весил 101 кг, а его рост составляет 190 см. Этот индекс массы тела соответствует избыточному весу. Политик никогда не скрывал свою симпатию к бургерам, картошке фри и газировке.

Трамп также признавался, что никогда не принимал препараты от ожирения. При этом он добавил, что ему, вероятно, следовало бы это делать.

Ранее Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием Трампа.
