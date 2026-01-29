Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

В Раде предложили изменить границы Украины ради мира с Россией. Военная операция, день 1436-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1436-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над российскими регионами. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила в рамках возможных договоренностей с Россией пересмотреть государственные границы Украины и допустить отказ от части территории Донбасса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:56

🔴 ВСУ атаковали территорию Курской области из артиллерии свыше десяти раз за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:43

Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой взамен гарантий безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

9:26

В аэропорту Саратова временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

9:14

РФ уже действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки российских активов в ЕС, заявил ТАСС глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

9:02

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что европейцы должны принимать участие в переговорах по Украине.

«Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — подчеркнул Макрон.

8:51

Взрывы произошли утром в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:40

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.

8:29

Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Украины в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

8:17

Украина в рамках возможных договоренностей с Россией должна пересмотреть государственные границы, допустив отказ от части территории Донбасса, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход.

8:10

Вступление Украины в ЕС к 2027 году не произойдет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два — над Крымом и Брянской областью, еще один — над Воронежской областью.

8:01

Сегодня 1436-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!