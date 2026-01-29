В Раде предложили изменить границы Украины ради мира с Россией. Военная операция, день 1436-й

🔴 ВСУ атаковали территорию Курской области из артиллерии свыше десяти раз за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой взамен гарантий безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
В аэропорту Саратова временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.
РФ уже действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки российских активов в ЕС, заявил ТАСС глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что европейцы должны принимать участие в переговорах по Украине.
«Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — подчеркнул Макрон.
Взрывы произошли утром в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.
Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Украины в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.
Украина в рамках возможных договоренностей с Россией должна пересмотреть государственные границы, допустив отказ от части территории Донбасса, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход.
Вступление Украины в ЕС к 2027 году не произойдет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два — над Крымом и Брянской областью, еще один — над Воронежской областью.
Сегодня 1436-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.