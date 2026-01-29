В Раде предложили изменить границы Украины ради мира с Россией. Военная операция, день 1436-й

9:02

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что европейцы должны принимать участие в переговорах по Украине.

«Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — подчеркнул Макрон.