В селе Волчанские Хутора Харьковской области 157-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери в боях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По их данным, во время боев украинская сторона лишилась многих военнослужащих, после чего командование ВСУ отдало приказ перебрасывать в район подразделения другой, 159-й отдельной механизированной бригады. Источник уточнил, что такое усиление связано с попыткой украинской армии стабилизировать обстановку на этом участке.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия успешно выполняет задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.

Сейчас в регионе работают в основном группировки войск «Запад» и «Север». По данным Минобороны, за одни сутки 28 января противник потерял более 180 военных, четыре бронемашины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ, включая более 100 бойцов и технику, в боях в Харьковской области и ДНР.