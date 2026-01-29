Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

Назван объем газа, который Евросоюз купит у России вопреки санкциям

«Финам»: Евросоюз купит в 2026 году до 30 млн кубометров газа из России
Vladislav Culiomza/Reuters

В этом году европейские страны приобретут до 30 млрд куб. м газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую группу «Финам».

В материале отмечается, что это позволит РФ обеспечить примерно десятую часть европейских поставок.

«Доля РФ в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%», — отметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман.

Он добавил, что сейчас российская сторона, несмотря на санкции, поставляет газ во Францию, Испанию, Нидерланды и Бельгию. Ожидается, что другими крупными поставщиками станут Норвегия, США, Алжир и Азербайджан.

До этого стало известно, что Евросоюз принял решение отменить дополнительные проверки поставок газа для ключевых поставщиков на предмет российского следа. Послабления для шести государств внесут в проект документа Еврокомиссии по отказу ЕС от газа из РФ.

Запрет на импорт российского газа Совет ЕС утвердил 26 января. Он предполагает полное прекращение подачи энергоресурсов, начиная с 2027 года. Для соблюдения ограничений будет проводиться процедура «предварительного разрешения» поставок. То есть компании будут предоставлять европейским таможенникам доказательства, откуда произошел газ.

Ранее сообщалось о намерении ЕС снизить зависимость от газа из США.
 
