Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос, стал ли Сафонов основным вратарем команды

Тренер «ПСЖ» Энрике о Сафонове: не знаю, будет ли ротация вратарей

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не знает, стал ли Матвей Сафонов основным вратарем команды, передает Le Parisien.

«Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей. Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше», — сказал Энрике.

В декабре 2025 года Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель.

Ранее во Франции удивились попаданию Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на матч ЛЧ.