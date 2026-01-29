Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

В России резко выросло число бракованных автомобилей

В России в 2025 году отозвали почти полмиллиона машин
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

В России в 2025 году было проведено 29 отзывных кампаний, под них попали 486,6 тыс. транспортных средств. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

По сравнению с 2024 годом число машин с заводскими недостатками выросло в 3,5 раза (139 тыс. авто).

Большинство отзывных кампаний (более 452 тыс. авто) касается легковых автомобилей. Под сервисные кампании также попали 33 820 грузовиков и легких коммерческих моделей, а также девять полуприцепов. Среди брендов, которые проводили такие кампании: «Урал», Lada Vesta, Xray, Largus и Niva, Shacman, FAW, Kia, Tank.

По словам главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова, если не считать отзывы, связанные с дооснащением автомобилей системой экстренного вызова оперативных служб, то можно заметить, что значительная часть отзывных кампаний связана с электроникой.

Многие автопроизводители для снижения издержек ищут новых поставщиков определенных деталей, но не все из них могут обеспечить стабильное качество поставляемых комплектующих. По этой причине автопроизводителям приходится отзывать свои машины для дополнительных проверок и при необходимости замены проблемных деталей, отметил Кадаков.

Ранее в РФ пожаловались на возгорающиеся на ходу BMW Х7 из-за заводского брака.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!