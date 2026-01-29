Размер шрифта
ВСУ продолжают вербовать колумбийцев, несмотря на запрет

Telegram-канал «Mash»

«Специальная латиноамериканская бригада» Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает вербовать граждан Колумбии, несмотря на утверждение конгрессом страны законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, перуанский вербовщик в одной из соцсетей сообщил, что в начале февраля очередная группа колумбийских наемников вылетит на Украину, а предварительный сбор группы назначен на 1 февраля. В своем видео, он также утверждает, что наемникам будет оформлен особый статус, который якобы не противоречит законам Колумбии.

До этого преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие в рядах ВСУ, организовали на Украине криминальный бизнес. По его словам, речь идет о наркотрафике, наемничестве, поставках компонентов беспилотников и элементов взрывчатки в Колумбию. Преподаватель уточнил, что этим занимаются группировки Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель «Клан залива».

Ниньо предположил, что картели расплачиваются с Киевом по бартеру. Он привел в пример сотрудничество ФАРК (FARC, Революционные вооруженные силы Колумбии) с Аль-Каидой (организация запрещена в России) в 1990-е годы, когда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47.

Ранее бойцы ВСУ случайно обстреляли отряды колумбийских наемников, сражающихся на их стороне.
 
