В Удмуртии на четырехлетнего ребенка обрушилась часть стены дома

В Ижевске частично обрушилась стена на восемнадцатом этаже жилого дома, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, находившийся на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Удмуртской Республике.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что кирпичная стена обрушилась позади женщины с ребенком. Женщина не пострадала, а ребенку потребовалась медицинская помощь.

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате обрушения части стены жилого дома (ч. 1 ст. 238 УК РФ — Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — заявили в ведомстве.

По информации «Российской газеты», упало ограждение технического этажа — кирпичная кладка не выдержала сильного вера. Высотку построили пять лет назад, и 30 июля у нее закончился гарантийный срок.

Ранее сообщалось, что в Красноярске после ливня рухнула подпорная бетонная стена около многоэтажного дома, под завалами оказались пять автомобилей. Люди не пострадали. Местные власти заявили, что июньская проверка показала ненадлежащее состояние стены.