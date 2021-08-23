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В Минобрнауки планируют начать общероссийский «учет» научных грантов

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РИА «Новости»

В Минобрнауки обдумывают создание системы, которая будет учитывать всех исследователей России и даст возможность наблюдать, чем ученые занимаются и из каких источников получают гранты, рассказал «Известиям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Хотим поместить на одну карту всех российских исследователей, чтобы понимать, чем они занимаются в разных городах, скажем, по смежной тематике или по одинаковой. С какой эффективностью они это делают, какой это дает результат», — заявил Фальков.

По его словам, ведомство планирует создать более комфортные условия для ученых и привлечь молодежь в науку.

Он отметил, что в сфере науки нельзя недооценивать роль денег, но главное — это «большое интересное дело и коллектив, в котором ты работаешь». С этой целью за 2 млрд рублей был запущен проект по созданию молодежных лабораторий — их будет 120. В каждой должно быть не менее десяти сотрудников, две трети из них — молодежь.

Молодой ученый — это человек в возрасте до 35 лет, который занимается наукой, напомнил Фальков.

Министр также считает, что, к сожалению, сейчас большинство вузов не уделяют достаточное внимание трудоустройству выпускников.

«Главная проблема российского образования — это мотивация. Задача университетов — работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто «отбывает номер», — сказал он.

Ранее сообщалось, что иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение.

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