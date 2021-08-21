Врач назвала фактор, ухудшающий течение COVID-19 у мужчин

В России мужчины обладают психоэмоциональными особенностями, которые осложняют течение COVID-19. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

«Мужчины тяжелее болеют COVID-19 чем женщины. Я думаю, это связано с какими-то психологическими, психоэмоциональными особенностями. Ведь когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — пояснила она.

Врач-психиатр Виктория Читлова в разговоре с изданием также отметила, что это связано с российским менталитетом.

«У нас культура такая, что мужчины не плачут, не переживают и не признаются себе в этом. И это приводит к развитию дистресса, патологического стресса. Тревога трансформируется в телесные проявления, в снижение иммунитета, панические атаки, когда поднимается давление, учащается пульс, меняется дыхание», — пояснила она.

По ее словам, такой острый стресс мобилизует иммунную систему и может усилить ее до такой степени, что это наносит вред организму. Если же стресс уже стал хроническим, он снижает иммунитет.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что из-за особенностей гормональной системы мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Это связано с тем, что эстроген у женщин и тестостерон у мужчин по-разному влияют на выработку антител. В частности, у женщин иммунная система устроена таким образом, что антитела легче проникают внутрь клеток.