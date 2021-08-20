Гинцбург рассказал, когда Россия может достичь нужного коллективного иммунитета к COVID-19

Необходимый в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть достигнут уже к концу этого года, рассказал ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал Гинцбург.

По словам специалиста, вакцины в более чем достаточном количестве имеются во всех российских регионах — «это большая заслуга государства и производителей». Однако, основная проблема сейчас в том, чтобы мотивировать граждан делать прививки, отметил ученый.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса стартовала 18 января.

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