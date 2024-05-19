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В США заявили о незыблемости поддержки России Китаем

NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина показала непоколебимость поддержки РФ Китаем

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Mikhail Metzel/AP

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу, что поддержка Москвы со стороны Пекина незыблема. Об этом пишет газета New York Times.

«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой», — отмечается в материале.

По словам автора, лидеры западных стран не могут найти ни одного намека на разногласия между лидерами РФ и КНР. Си Цзиньпина не испугала ни угроза введения американских санкций в отношении китайских банков, ни риск «отдаления от Европы», которая является важным торговым партнером Пекина, пишет газета.

Для китайского лидера стратегическое партнерство с РФ перевешивает риск потенциальных санкций, считают опрошенные NYT аналитики.

18 мая руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что визит президента РФ в Китай подтверждает, что отношения двух государств превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.

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