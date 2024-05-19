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В девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

В девяти украинских регионах объявлена воздушная тревога

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Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что сирены работали в семи украинских регионах: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В 00:54 по московскому времени тревога прозвучала в Полтавской области, а в 00:59 по московскому времени в Винницкой.

Отмечается, что в Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучит порядка 17 часов.

До этого сообщалось, что воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины. С 8:29 (совпадает с мск) воздушная тревога не затихает в Харьковской области. В 23:12 она объявлена в Сумской области, в 23:19 — в Николаевской, а в 23:33 — в Черниговской. В Одесской и Кировоградской областях сигнал тревоги зазвучал после полуночи.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков.

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