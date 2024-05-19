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Стало известно, кто решит исход чемпионской гонки в АПЛ

Экс-игрок ЦСКА Алдонин: исход чемпионской гонки АПЛ зависит от «Манчестер Сити»

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Stoyan Nenov/Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью ODDS.ru заявил, что судьба золотых медалей Английской премьер-лиги (АПЛ) находится в руках «Манчестер Сити».

По его словам, при этом лондонский «Арсенал», который также претендует на победу в турнире, демонстрирует достойный чемпионства футбол.

«Когда есть такой «Сити», затруднительно думать, что можешь стать чемпионом. «Арсенал» вполне может рассчитывать на успех в игре с «Эвертоном», но дальше все зависит от манчестерской команды. По игре «Арсенал», безусловно, хорош», — заявил Алдонин.

В последнем туре «Манчестер Сити» сыграет против лондонского «Вест Хэма». Игра пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум» 19 мая и начнется в 18:00 по московскому времени. В это же время «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».

Ранее стал известен игрок «Крыльев Советов», способный заиграть в топ-клубе.

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